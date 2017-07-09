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سموحة يودع الكونفدرالية بالتعادل أمام ريكرياتيفو

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سموحة يودع الكونفدرالية بالتعادل أمام ريكرياتيفو سموحة يودع الكونفدرالية بالتعادل أمام ريكرياتيفو

التحرير

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ودع فريق سموحة، منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تعادله مع مضيفه ريكرياتيفو الأنجولي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وافتقد لاعبو سموحة الجماعية في الأداء في إطار بحثه في الفوز الذي كان السبيل الوحيد لصعوده لدور الثمانية، بعد استبعاد "كاف" لفريق الهلال الأبيض السوداني على خلفية التدخل الحكومي، في سياسات الكرة بدولة السودان.

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وبتلك النتيجة رفع رصيد سموحة إلى ست نقاط، ولكنه ظل في المركز الثالث والأخير لجدول المجموعة الثالثة للكونفدرالية، فيما رفع ريكرياتيفو الأنجولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، خلف زيسكو الزامبي المتصدر بعشر نقاط.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأنجولي، مازيمبي الكونغولي "متصدر المجموعة الرابعة" في الدور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية، فيما يلعب زيسكو الزامبي مع سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

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التحرير

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