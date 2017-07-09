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وزير خارجية أيرلندا يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث رفح الإرهابي

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية أيرلندا يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث رفح الإرهابي

07:16 م الأحد 09 يوليو 2017

وزير خارجية أيرلندا يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث رفح الإرهابي

وزير الخارجية المصري سامح شكري

القاهرة - (د ب أ): 

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الأحد، قدم له الوزير الأيرلندي تعازيه في ضحايا حادث رفح الإرهابي، معربًا عن تضامن بلاده الكامل مع في معركتها ضد الإرهاب.

وأشاد كوفيني بما تقوم به المصرية من جهود حثيثة ومتواصلة لمحاربة الإرهاب داخليا، وكذلك علي الصعيد الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تطرقا في اتصالهما لسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات، وكذلك سبل التنسيق بينهما في إطار المحافل متعددة الأطراف، لا سيما التحضيرات الجارية لقمة أفريقيا- أوروبا التي تستضيفها كوت ديفوار هذا العام.

وأضاف المتحدث أن الاتصال بين الوزيرين تناول عددًا من الموضوعات القنصلية العالقة بين البلدين، حيث اتفق الجانبان علي ضرورة دفع العلاقات بين مصر وأيرلندا قُدما خلال الفترة القادمة.

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