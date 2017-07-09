ألمانيا "تبدأ سحب قواتها" من قاعدة أنجرليك التركية
ألمانيا "تبدأ سحب قواتها" من قاعدة أنجرليك التركية
07:13 م الأحد 09 يوليو 2017
القوات الألمانية في قاعدة انجرليك توفر الدعم اللوج
(بي بي سي):
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين بدأت سحب قوتها من قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا إلى إحدى المنشآت في الأردن.
وصدق البرلمان الألماني، الشهر الماضي، على قرار سحب القوات من القاعدة التركية بعد أن رفضت أنقرة زيارة نواب ألمان للقاعدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن استياءه الشديد بسبب إلغاء السلطات الألمانية تجمعات سياسية في إطار حملة الاستفتاء على الدستور التركي كان سيحضرها وزراء في حكومته.
وقد منعت ألمانيا والنمسا وهولندا أيضا الأتراك من تنظيم تجمعات شعبية مماثلة.
ويوجد نحو 250 عسكريًا ألمانيًا يتمركزون في قاعدة إنجرليك.
وتشارك القوات الألمانية في قاعدة انجرليك في توفير الدعم اللوجستي للمقاتلات التي تقوم بغارات جوية على مواقع في كل من العراق وسوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عندما أعربت ألمانيا عدة مرات عن قلقها من حملات الاعتقال الموسعة بدعوى محاسبة المشاركين في محاولة الإنقلاب.
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