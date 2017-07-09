بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تطلق "المدرسة الجامعة" في 50 مسجدًا

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلقت مديرية الأوقاف فى الإسكندرية، اليوم الأحد، "المدرسة الجامعة" في 50 مسجدًا بمختلف أحياء المحافظة، لتحفيظ القرآن الكريم وإلقاء الدروس الدعوية على أيدي محفظين متخصصين وأئمة متميزين بالمجان للراغبين من جميع الأعمار.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية والأئمة المتميزين بالمديرية بدأوا أولى حلقات العلم في المدرسة الجامعة واستقبال الراغبين، لاستعادة دور المسجد في نشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع.

وأوضح "العجمي" أن مدارس "المسجد الجامع" ستكون مفتوحة يوميًا من العصر إلى المغرب، لافتًا إلى عقد مسابقات للمتميزين في نهاية الدورة، مع تكريم الفائزين فيها ماديًا ومعنويًا، فضلًا عن مكافأة الأئمة والمحفظين المتميزين القائمين عليها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه غير مسموح بجمع أي مبالغ تحت أي مسميات قائلًا: "هذا العمل هو واجب وطني وقومي للوزارة من أجل حفظ أبنائنا في هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا".