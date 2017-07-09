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وزير النقل يؤكد ضرورة مراجعة كل الاحتياطات وعوامل الأمان لمنع حوادث القطارات

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يؤكد ضرورة مراجعة كل الاحتياطات وعوامل الأمان لمنع القطارات

06:41 م الأحد 09 يوليه 2017

وزير النقل يؤكد ضرورة مراجعة كل الاحتياطات وعوامل الأمان لمنع حوادث القطارات

الدكتور هشام عرفات

كتب- عبدالله قدري:

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ضرورة مراجعة كل الاحتياطات وعوامل الأمان التي يجب أن تتخذ لمنع تكرار حوادث القطارات.

وطالب وزير النقل - خلال اجتماعه الأحد مع رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ونوابه - بمراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة تشغيل السكك الحديدية، وذلك بعد تعطل حركة مسير القطارات بمحطة ناصر على خط القاهرة السد العالى أمس على مدار 5 ساعات نتيجة سقوط عجلة البوجى الأمامي لجرار وعربة من قطار رقم ٨٣٣ مميز القادم من السد العالي ومتجه إلى القاهرة.

وشدد الوزير على أهمية التأكد التام قبل خروج القطارات من سلامتها فنيا ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على منظومة الأمن والسلامة بالسكك الحديدية.

كما استعرض الوزير أنظمة الإشارات بجميع خطوط السكك الحديدية، خاصة أن هناك تقادم في الإشارات الكهربائية للقطاع الذي حدث فيه تعطل مسير القطارات أمس القاهرة - بني سويف حيث وجه الوزير بضرورة الإدراج الفوري لنظام فعال للتحكم الآلي في مسير القطارات ودون تدخل العنصر البشري في هذه المنطقة وبما يسمح بتأمين مسير القطارات وعدم تكرار مثل هذا الحادث على خطوط الشبكة خاصة هذا القطاع.

كما وجه عرفات بضرورة تحديد واتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على منظومة الأمن والسلامة والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير والمتابعة الدورية لأعمال البلوكات والتحويلات وكذلك ضرورة المحافظة علي جداول التشغيل كأحد أولويات هيئة السكك الحديدية وضرورة موافاته بالخطة العاجلة والشاملة لإدارة الأزمات في السكك الحديدية وطرق التعامل مع كافة الأزمات بحيث يكون الجميع في خدمة المواطن علي مدار الساعة.

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