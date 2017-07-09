وزير الزراعة: وفد مصري يزور السعودية لبحث موقف حظر الفراولة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد االمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وفدًا من خبراء الزراعة سيزور السعودية لبحث الموقف عقب قرار المملكة بحظر دخول محصول الفراولة.

وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لدينا علاقات متميزة مع الرياض وسنعمل على تلافي أية أخطاء في الفترة المقبلة وفتح قنوات اتصال وتنسيق لحين إلغاء الحظر المطبق على محصول الفراولة".

وأكد أن الوزارة وقعت عددًا من الشروط الجديدة بينها منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من المزارع حتى عملية التصدير من خلال اللجان المتخصصة لزيادة قدرة مصر على التصدير.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة لتصدير المنتجات الزراعية تستهدف رفع كفاءة جودة المنتجات الزراعية المصرية للمستهلك المحلي وزيادة المعروض من المحاصيل بالخارج.

يأتي ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بدء تطبيق حظر دخول الفراولة المصرية إلى أراضيها، أمس، بالرغم من تجاوز الموسم منذ ثلاثة أشهر.