أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ السويس: إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية بـ2.7 مليار دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ السويس: إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية بـ2.7 مليار دولار

06:30 م الأحد 09 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    cb57dbff6f.jpg

  • عرض 3 صورة

    df557ba0fd.jpg

  • عرض 3 صورة

    299833d795.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تطلق "المدرسة الجامعة" في 50 مسجدًا

السويس - حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن هناك خطة لإقامة مشروعات استثمارية وفنادق وأندية بالمحافظة، مشيرًا إلى وضع هذه فرص تلك المشروعات على الخريطة الاستثمارية للدولة.

وأكد "حامد"، خلال لقائه عددًا من شباب المحافظة، اليوم الأحد، أنه من المقرر إنشاء محطة لتخزين وتوليد الطاقة الكهربية، من خلال دفع مياه الصرف الصحي أعلى جبل عتاقة، والاستفادة منها في تدوير "توربينات" عملاقة لإنتاج الكهرباء، بتكلفة 2.7 مليار دولار.

وأضاف "حامد": "اتفقنا مع الجانب الأجنبي على تدريب شباب السويس وإعدادهم للمشاركة في المشروع".

وأشار "حامد" إلى إنشاء مشروع مجمع الأسمدة، الذي يتضمن 9 مصانع للأسمدة بتكلفة 12 مليار جنيه، والاتفاق على تدريب شباب السويس، تمهيدًا لإعدادهم وتشغيلهم بالمشروع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها تناولوا طعاما فاسدا في السويس

    مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها تناولوا طعاما فاسدا في السويس

    أخبار
  • بدء امتحانات الدور الثاني لـ

    بدء امتحانات الدور الثاني لـ"الابتدائية" و"الإعدادية" في السويس.. غدًا

    أخبار
  • تحرير رجل أعمال من قبضة

    تحرير رجل أعمال من قبضة "التوأم" عند "الكمين 109" في السويس

    أخبار
  • وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

    وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

    أخبار

إعلان

010d769161.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا