بالصور.. محافظ السويس: إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية بـ2.7 مليار دولار
بالصور.. محافظ السويس: إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية بـ2.7 مليار دولار
06:30 م الأحد 09 يوليو 2017
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السويس - حسام الدين أحمد:
قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن هناك خطة لإقامة مشروعات استثمارية وفنادق وأندية بالمحافظة، مشيرًا إلى وضع هذه فرص تلك المشروعات على الخريطة الاستثمارية للدولة.
وأكد "حامد"، خلال لقائه عددًا من شباب المحافظة، اليوم الأحد، أنه من المقرر إنشاء محطة لتخزين وتوليد الطاقة الكهربية، من خلال دفع مياه الصرف الصحي أعلى جبل عتاقة، والاستفادة منها في تدوير "توربينات" عملاقة لإنتاج الكهرباء، بتكلفة 2.7 مليار دولار.
وأضاف "حامد": "اتفقنا مع الجانب الأجنبي على تدريب شباب السويس وإعدادهم للمشاركة في المشروع".
وأشار "حامد" إلى إنشاء مشروع مجمع الأسمدة، الذي يتضمن 9 مصانع للأسمدة بتكلفة 12 مليار جنيه، والاتفاق على تدريب شباب السويس، تمهيدًا لإعدادهم وتشغيلهم بالمشروع.
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