وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد بسبب تكرار تأخير القطارات

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اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد ونوابه لمراجعة ومتابعة كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة تشغيل السكك الحديدية.وذلك بعد تعطل حركة مسير القطارات بمحطة ناصر على خط القاهرة السد العالى امس على مدار 5 ساعات نتيجة سقوط عجلة البوجى الامامى لجرار وعربة من قطار رقم ٨٣٣ مميز القادم من السد العالي ومتجه الى القاهرة .

وأكد عرفات على ضرورة مراجعة كل الاحتياطات وعوامل الأمان التي يجب أن تتخذ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضرورة التأكد التام قبل خروج القطارات من سلامتها فنيا ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على منظومة الامن والسلامة بالسكك الحديدية كما استعرض الوزير أنظمة الإشارات بجميع خطوط السكك الحديدية،خاصة ان هناك تقادم في الإشارات الكهربائية للقطاع الذي حدث فيه تعطل مسير القطارات أمس القاهرة / بني سويف حيث وجه الوزير بضرورة الإدراج الفوري لنظام فعال للتحكم الآلي في مسير القطارات ودون تدخل العنصر البشري في هذه المنطقة و بما يسمح بتأمين مسير القطارات وعدم تكرار مثل هذا الحادث على خطوط الشبكة خاصة هذا القطاع.

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ووجه عرفات بضرورة تحديد واتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على منظومة الأمن والسلامة والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير والمتابعة الدورية لاعمال البلوكات والتحويلات وكذلك ضرورة المحافظة علي جداول التشغيل كأحد اولويات هيئة السكك الحديدية وضرورة موافاته بالخطة العاجلة والشاملة لإدارة الازمات في السكك الحديدية وطرق التعامل مع كافة الأزمات بحيث يكون الجميع في خدمة المواطن علي مدار الساعة.