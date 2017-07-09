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فيديو| «النقل»: ارتفاع سعر تذكرة المترو إلى 4 جنيهات في 2018

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فيديو| «النقل»: ارتفاع سعر تذكرة المترو إلى 4 جنيهات في 2018 فيديو| «النقل»: ارتفاع سعر تذكرة المترو إلى 4 جنيهات في 2018

التحرير

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن المواطن سيشعر بالتحسن في مجال النقل بداية العام المقبل، موضحا أنه سيتم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% خلال عام 2018، ليصل إلى 4 جنيهات للواحدة.

وأضاف عرفات، خلال تصريحات عرضها برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد": "45 مليار جنيه خطة تجديد السكة الحديد"، موضحا أن الأسعار ستبدأ من 2 و3 و4 جنيهات حسب مراحل المحطات.

وتابع: "مشروعات النقل توقفت لمدة أسبوع بسبب زيادة سعر السولار"، مؤكدا أن ستتحمل تكلفة الزيادة وهناك لجنة من وزارات النقل والإنتاج الحربي والإسكان والجهاز المركزي للمحاسبات حتى لا تتوقف المشروعات مرة أخرى.

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وأشار عرفات إلى أن السكة الحديد أول المتأثرين بزيادة السولار، حيث بلغ فارق السعر 300 مليون جنيه سنويًا وتحملتها الدولة ورفضت تحميلها للمواطن.

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التحرير

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