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ليبيا: اشتباكات بين جماعات مسلحة شرقي طرابلس

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مصراوي Masrawy

ليبيا: اشتباكات بين جماعات مسلحة شرقي طرابلس

06:25 م الأحد 09 يوليو 2017

ليبيا: اشتباكات بين جماعات مسلحة شرقي طرابلس

ارشيفية

طرابلس - (د ب أ): 

تدور اشتباكات مسلحة بين قوات مشتركة من مدينة طرابلس، العاصمة الليبية، وقوات تتبع حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في منطقة القربوللي (50) كيلومتر شرق المدينة.

من جهته دعا عميد بلدية القربوللي في بيان، اليوم الأحد، سكان المنطقة إلى عدم الخروج والبقاء في مساكنهم وتجنب المرور بالقرب من مناطق الاشتباكات حفاظًا على سلامتهم، بحسب موقع"بوابة إفريقيا ".

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليًا، قد حذر من أن أي تحرك صوب العاصمة طرابلس سوف يواجه بحسم وقوة.

وقال المجلس أنه صدرت التعليمات للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الرئاسي والكتائب والسرايا الأمنية بالعاصمة لاتخاذ التدابير اللازمة وردع التحركات المشبوهة ومواجهة المجموعات المارقة الخارجة عن القانون والشرعية بكل حزم.

واستطرد البيان: "يتعهد المجلس الرئاسي بمواصلة جهوده لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في كامل ليبيا، ولن يكون سكان العاصمة أبدًا تحت رحمة هذه التهديدات، وأننا لن نقف دائما مدافعين، ولكن نعدهم بأن أيدينا ستطال العابثين بأمن الوطن أينما وجدوا".

ولم يحدد البيان مصدر هذه التهديدات.

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