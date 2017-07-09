بالصور- "ضد الإرهاب".. قنا تواجه التطرف بنشاط صيفي للطلاب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تواصل المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا استقبال طلاب المراحل التعليمية الثلاث الراغبين في الانضمام مجانًا للنشاط الصيفي الهادف لتنمية المواهب في مختلف الجوانب الفنية والفكرية، تحت شعار "معًا لمحاربة التطرف والإرهاب"، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والمحافظ اللواء عبد الحميد الهجان.

الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أكد لمصراوي -من جانبه- أن النشاط الصيفي بدأ مبكرًا هذا العام، إذ أعقب عيد الفطر مباشرة، وانطلق على مستوى مراكز المحافظة التسعة، بنوادي العلوم والمراكز الاستكشافية لتنمية مهارات الطلاب والطالبات، كما تخلله إطلاق دوري لكرة القدم بملاعب المدارس، وذلك تحت إشراف معلمي التربية الرياضية وبالمجان.

وأضاف وكيل التعليم: "وجهت تعليمات واضحة بأن يتم التركيز على مناهضة الفكر المتطرف والثأر خلال الندوات الثقافية والدينية، كما تم توجيه الأعمال الفنية إلى الحث على الوحدة الوطنية وترسيخها في نفوس الطلاب".

وفي جولة لمصراوي داخل معسكر النشاط الصيفي لمديرية التربية والتعليم في قنا، لقطت عدسة الموقع الأنشطة المختلفة المتاحة للطلاب، والتقت أحمد سعد جريو، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم ومشرف النشاطات الصيفية، الذي أوضح أن المعسكر وجميع مدارس النشاط الصيفي تستقبل الطلاب بالمجان صباحًا وليلاً لسد أوقات فراغهم بما ينفعهم ويدعم مواهبهم.

الطالب بيتر منير ذكر أنه يأتي يوميًا إلى معسكر النشاط الصيفي صحبة أشقاءه الثلاثة، مضيفًا أنه يفضل نادي العلوم حيث يتعلم أسس الابتكارات الصغيرة ويتعرف على أفكار الاختراعات.

ويقول محسن حسين، أحد مشرفي نادي العلوم، إن أغلب الطلاب المترددين على نادي العلوم بقنا بذور جيدة لمخترعين حقيقيين في المستقبل، مشيرًا إلى أن عديد من الأفكار التي يطبقها الطلاب المشتركين بالنادي يتم عرضها على الموقع الرسمي لمنتجات النشاط الصيفي بأندية العلوم، بغرض تشجعيهم وتحفيذهم على تقديم المزيد من الأفكار.

محمد تغيان، طالب آخر مشارك في النشاط الصيفي برياضة كرة القدم، قال إنه يستعد بالتدريب لمبارياته في دوري النشاط الصيفي، مشيرًا إلى دور مدرب النشاط الرياضي في إعداده جيدًا، ويضيف: "أنا هذا العام أكثر لياقة بدنية من العام الماضي وأحلم بالالتحاق بالنادي الأهلي".