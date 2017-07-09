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الآلاف ينظفون شوارع هامبورج الألمانية عقب الاحتجاجات المناهضة لقمة الـ20

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مصراوي Masrawy

الآلاف ينظفون شوارع هامبورج الألمانية عقب الاحتجاجات المناهضة لقمة الـ20

06:19 م الأحد 09 يوليه 2017

الآلاف ينظفون شوارع هامبورج الألمانية عقب الاحتجاجات المناهضة لقمة الـ20

صورة من احتجاجات المناهضة لقمة الـ20

هامبورج - (د ب أ): 

توجه آلاف من سكان هامبورج حاملين دلاء التنظيف والمقشات إلى حي سانت باولي، الأحد، ليشرعوا في إزالة الحطام والمخلفات الناجمة عن الاحتجاجات المناوئة لقمة مجموعة العشرين.

وقدرت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - تم تأسيسها من أجل مبادرة التنظيف - عدد المشاركين بـ8000 شخص، لكن الشرطة ذكرت لاحقًا أن العدد أقرب إلى 10 آلاف.

وتعرض سانت باولي، الذي يضم حي البغاء الشهير في هامبورج وتستخدمه الجماعات اليسارية المتطرفة كنقطة تجمع، لأضرار كبيرة بشكل خاص جراء أعمال التخريب والنهب.

وقال ثوربين هارمز لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن نظهر تضامننا مع جيراننا".

وقال لاجئ سوري يدعى محمد، رفض ذكر اسمه كاملًا: "نريد بذل جهد من أجل هامبورج".

وذكرت الشرطة أن اليساريين المتطرفين كانوا من بين آلاف المحتجين، الذين انتشروا في شوارع هامبورج لتنظيم مسيرات ضد الرأسمالية والعولمة قبل قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، التي انعقدت، أمس الأول الجمعة، وأمس السبت وخلالها.

وبدأت أعمال العنف، مساء الخميس الماضي، بالمسيرة التي أطلق عليها اسم "مرحبا بكم في الجحيم" وتصاعدت وتيرة العنف فيها، مساء أمس الأول الجمعة، عندما نهب ملثمون متاجر كبرى ومحال في أعمال شغب وبنوا متاريس وأضرموا النيران في حاويات القمامة وهاجموا مركبات الشرطة.

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