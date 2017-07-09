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المقاصة يضم محمد صبحي لمدة 3 مواسم

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المقاصة يضم محمد صبحي لمدة 3 مواسم المقاصة يضم محمد صبحي لمدة 3 مواسم

التحرير

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نجح مسئولو نادي المقاصة، في التعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري.

ورفض صبحي توقيع عقد جديد مع فريق الإسماعيلي، بسبب دخوله في خلاف مع إدارة النادي حول مستحقاته القديمة لدى القلعة الصفراء، بخلاف اعتماد الفريق على محمد عواد، وعدم حصوله على فرصة المشاركة فى المباريات على مدار الموسم بالكامل.

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ويسعى مسؤولي النادي الفيومي لتدعيم الفريق في فتره الانتقالات الصيفية للمنافسة على البطولات وخاصة مع مشاركته الإفريقية.

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التحرير

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