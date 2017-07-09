أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصر ترمم معبد «النبي إلياهو» بـ40 مليون جنيه

Google+ Print
مصر ترمم معبد «النبي إلياهو» بـ40 مليون جنيه مصر ترمم معبد «النبي إلياهو» بـ40 مليون جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعنوان "لم يبق إلا 18 يهوديا.. ترمم معبدا قديما بملايين"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "السلطات المصرية أعلنت عن تخصيص ما يزيد على 2 مليون دولار لترميم معبد (النبي إلياهو) بالإسكندرية، الذي تأسس في القرن الـ19"، لافتة إلى أن "الأمر يأتي رغم إلزام القانون الطائفة اليهودية بتحمل تكاليف الترميم".

وذكرت أن "وزارة الآثار المصرية تنوي ترميم المعبد العتيق في الإسكندرية بنحو 40 مليون جنيه مصري، وهو ما كشفه رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية. 

وقالت: "لقد تأسس المعبد في القرن الـ19 بالإسكندرية واستخدمته الطائفة اليهودية الكبيرة حينئذ في المدينة المصرية، واتخذ القرار بالترميم بعد انهيار أحد أسقف المعبد في الشهور الأخيرة، ما انتهى بإغلاقه".

7282820010031009801264no

شاهد أيضا

وذكرت الصحيفة أنه "في سبتمبر الماضي زار دود جوفرين -السفير الإسرائيلي بالقاهرة- المعبد في زيارة نادرة واستثنائية، وتحدث وقتها بلغة عربية طليقة مع يوسف بن جاؤون، رئيس الطائفة اليهودية ضئيلة العدد في الإسكندرية". 

ولفتت إلى أن السفير أعرب عن آماله وقتها في أن تساعد القاهرة وتسهم في ترميم الموقع قائلا: حينئذ "نحن كدولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي، مهتمون جدا بهذا الموضوع -الترميم- ومستعدون للتعاون مع الجهات المعنية المصرية"، ناقلة عن رئيس الطائفة جاؤون قوله للسفير: "كلنا أشقاء، كلنا واحد، نحن نفس الشيء، إن شاء الله كل الأمور تسير على ما يرام".  

وختمت: "عندما شيد المعبد في القرن الـ19، عاشت في الإسكندرية طائفة يهودية كبيرة، وحتى سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين وصل عددها لأكثر من 20 ألف يهودي، اليوم وكما هو معروف يبلغ عدد الطائفة نحو 18 يهوديا فقط، وهي تحاول بقدر ما تستطيع التمسك بالمعبد ومساعدة أفراد الطائفة المحتاجين". 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات