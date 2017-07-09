التموين تعلن زيادة تكلفة صناعة الخبز.. هل يتحملها المواطن؟

التحرير

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عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم اجتماعًا موسعًا مع الشعبة العامة للمخابز وتم الاتفاق علي أن تكون تكلفة صناعة جوال الدقيق 100 كيلو جرام الذي ينتج 1250 رغيف 180 جنية شاملة فروق أسعار السولار التي تتحملها وزارة التموين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.

ووعد الوزير بمخاطبة وزارة المالية لإقرار التكلفة الجديدة لصناعة الخبز ابتداء من أول أغسطس المقبل .

وشدد الوزير خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بمواصفات وجودة انتاج رغيف الخبز علي ألا يقل وزن رغيف الخبز البلدي عن 110 جرام و المجري لا يقل عن 100 جرام.

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وحضر الاجتماع كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية و عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعطية حماد نائب رئيس الشعبة و ممثلين عن أصحاب المخابز بالمحافظات للاتفاق علي تكلفة انتاج رغيف الخبز البلدي المدعم.

وفي هذا السياق علق ممدوح رمضان مستشار الوزير للتجارة الداخلية للتحرير، قائلاً:" إن زيادة تكلفة التصنيع المترتبة على زيادة تكلفة أسعار الوقود ستتحملها الدولة، وتقوم بدفعها للتجار، مؤكداً أن المواطن لن يتحمل أي زيادة جديدة، وأن سعررغيف الخبز ثابت ولن يتم المساس به تحت أي ظرف".