أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التموين تعلن زيادة تكلفة صناعة الخبز.. هل يتحملها المواطن؟

Google+ Print
التموين تعلن زيادة تكلفة صناعة الخبز.. هل يتحملها المواطن؟ التموين تعلن زيادة تكلفة صناعة الخبز.. هل يتحملها المواطن؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية اليوم اجتماعًا موسعًا مع الشعبة العامة للمخابز وتم الاتفاق علي أن تكون تكلفة صناعة جوال الدقيق 100 كيلو جرام الذي ينتج 1250 رغيف 180 جنية شاملة فروق السولار التي تتحملها وزارة التموين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.

ووعد الوزير بمخاطبة وزارة المالية لإقرار التكلفة الجديدة لصناعة الخبز ابتداء من أول أغسطس المقبل .

وشدد الوزير خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بمواصفات وجودة انتاج رغيف الخبز علي ألا يقل وزن رغيف الخبز البلدي عن 110 جرام و المجري لا يقل عن 100 جرام.

شاهد أيضا

وحضر الاجتماع كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية و عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعطية حماد نائب رئيس الشعبة و ممثلين عن أصحاب المخابز بالمحافظات للاتفاق علي تكلفة انتاج رغيف الخبز البلدي المدعم.

وفي هذا السياق علق ممدوح رمضان مستشار الوزير للتجارة الداخلية للتحرير، قائلاً:" إن زيادة تكلفة التصنيع المترتبة على زيادة تكلفة أسعار الوقود ستتحملها الدولة، وتقوم بدفعها للتجار، مؤكداً أن المواطن لن يتحمل أي زيادة جديدة، وأن سعررغيف الخبز ثابت ولن يتم المساس به تحت أي ظرف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017