تيلرسون: يتعين على روسيا اتخاذ أولى خطوات نزع فتيل النزاع في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصحفيين في كييف اليوم الأحد، إنه يتعين على روسيا اتخاذ أولى الخطوات نحو نزع فتيل النزاع في أوكرانيا.

جاء تصريح الوزير الأمريكي خلال زيارته العاصمة الأوكرانية للقاء رئيس البلاد بيترو بوروشينكو لعقد محادثات حول حل النزاع المستمر منذ سنوات بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا بالقرب من الحدود الروسية.

وتسعى الولايات المتحدة للاضطلاع بدور أكثر نشاطا بالتعاون مع كل من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، التي تتفاوض سعيا للسلام في شرقي أوكرانيا.

وقال بوروشينكو للصحفيين في تعليقات متلفزة إن الولايات المتحدة تعرض دعما عمليا لأوكرانيا من أجل حل النزاع، واصفا محادثاته مع تيلرسون على أنها فعالة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيان أن تيلرسون في كييف "لإعادة التأكيد على التزام أمريكا تجاه سيادة أوكرانيا ووحده أراضيها".

ومن المقرر أن يلتقي بوروشينكو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج فيما تسعى أوكرانيا إلى الانضمام للحلف العسكري الغربي.

واندلع النزاع بين الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية الموالية لروسيا قرب حدود أوكرانيا مع روسيا قبل ثلاثة أعوام عندما أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا وسط احتجاجات حاشدة تدعو إلى علاقات أكثر قربا مع الغرب.

وقتل نحو 10 ألاف شخص في ذلك النزاع، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة.