تأجيل محاكمة جابر عصفور في سب القضاء لـ ١٥ نوفمبر

كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق وثلاث صحفيين آخرون من بينهم محمد الباز، بسب وقذف السلطة القضائية، لجلسة ١٥ نوفمبر، للمستندات.

وتغيب وزير الثقافة الأسبق عن الحضور وعقدت الجلسة بغرفة المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين أسامة محمد ومنتصر كحك وعمرو محمد فوزي وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس الماضي، عندما نقل الصحفيان “نضال” و”حمدي” تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر “الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع”، والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء.

استدعت نيابة استئناف القاهرة؛ على إثر ما نُشر من تصريحات جميع المذكورين أعلاه، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية “النيابة العامة” في الصفحة السادسة عشر، وأن النيابة تطلبهما للتحقيق في القضية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.