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الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:03 مساءً
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:00 مساءً
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لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: التحذيرات قبل التعامل مع أسرة الشهيد
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DMC
الأحد 09 يوليو 2017 05:45 مساءً
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