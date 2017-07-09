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التعليم: 700 طالب وطالبة حصلوا على درجات تفوق رياضي بالبطولات المحلية

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مصراوي Masrawy

التعليم: 700 طالب وطالبة حصلوا على درجات تفوق رياضي بالبطولات المحلية

05:37 م الأحد 09 يوليه 2017

التعليم: 700 طالب وطالبة حصلوا على درجات تفوق رياضي بالبطولات المحلية

كتبت- ياسمين محمد:

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من إعداد كشوف بأسماء طلاب الثانوية العامة الحاصلين على درجات التفوق الرياضي، للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الكشوف قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإرسالها إلى مكتب التنسيق.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم، إن 700 طالب وطالبة حصلوا على درجات تفوق رياضي ببطولات وزارة التربية والتعليم، بخلاف عدد آخر ترسله وزارة الشباب والرياضة للطلاب الحاصلين على مراكز محلية ودولية ببطولات الاتحادات.

وينظم القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016، قواعد منح درجات التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وهو القرار الذي يتم العمل به هذا العام للمرة الأولى.

ويقتصر منح درجات التفوق الرياضي على المراكز الأربعة الأولى فقط بالبطولات المحلية والإقليمية والعالمية، وتتراوح الدرجات التي تمنحها وزارة التربية والتعليم للطلاب الحاصلين على مراكز ببطولات الجمهورية بين 3 و8 درجات حسب المركز.

فيما تتراوح الدرجات التي يحصل عليها الطلاب بالبطولات العربية بين 4 و 12 درجة، وبطولات إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بين 6 و18 درجة، وبطولات العالم والدروات الأوليمبية بين 12 و24 درجة، بشرط ألا يعتدى المجموع النهائي للطالب بعد إضافة درجات الحافز الرياضي، مجموع الثانوية العامة المحدد بـ410 درجة.

وتتولى الاتحادات الطلابية، تنظيم البطولات العربية والإقليمية والعالمية.​

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