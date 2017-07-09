رئيس الوزراء يستقبل وزير الاقتصاد الياباني لتعزير التعاون بين البلدين

كتب- محمد غايات:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير الدولة الياباني لشئون الاقتصاد والتجارة والصناعة الذي يزور مصر حالياً لبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسفير اليابان لدى القاهرة.

وذكر مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن اللقاء يأتي في ضوء حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية من زيارات متبادلة في مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان العام الماضي وتلتها زيارة وزير الكهرباء المصري في مارس الماضي لتعزيز التعاون في هذا القطاع الهام.

ورحب إسماعيل، بوزير الدولة الياباني مشيداً بأطر العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، معرباً عن شكره وتقديره للتعاون بين الجانبين في العديد من المشروعات في الفترة الحالية من بينها ( المتحف المصري الكبير، مشروع تحسين كفاءة الطاقة والتوزيع في شمال القاهرة، فضلاً عن تحديث نظم التحكم في الطاقة بالصعيد، ومشروعات محطات توليد الكهرباء التي تعمل سواء بالطاقة الشمسية أو الرياح، إلى جانب تأهيل 6 توربينات تعمل بالغاز في شمال القاهرة).

وتمنى إسماعيل أن تساهم الزيارة في تعزيز التعاون الفني بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة جديدة للاستفادة من الخبرات اليابانية والأساليب التكنولوجية الحديثة.

وشدد رئيس الوزراء، على الأهمية الكبرى التي توليها مصر لمشروع مجمع البتروكيماويات والتكرير في السويس، ودعا الجانب الياباني إلى الاستثمار في المشروع أخذاً في الاعتبار حرص مصر على تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير وصناعة الحديد والصلب.

وفي إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، استعرض اللقاء فرص التعاون في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين وهو مشروع طموح لأول محطة تعمل بالفحم في مصر ستكون مصدر هام للكهرباء وتستخدم التكنولوجيا اليابانية لإنتاج 6000 ميجاوات، حيث تباحث الطرفان حول نقل نظام الإدارة والصيانة لمصر في إطار نقل الخبرات اليابانية للجانب المصري. ويأتي ذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة لتوفير ما يلزم منها سواء لإقامة المشروعات المختلفة أو للاستخدام المنزلي.

ومن جانبه أعرب وزير الدولة الياباني عن حرص بلاده على دعم أطر التعاون الحالية بين البلدين، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات من بينها بناء السفن وذلك في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصري.

وأكد الوزير الياباني، استعداد بلاده نقل الخبرات والأساليب التكنولوجية الحديثة للجانب المصري، فضلاً عن أهمية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الزيارات المتبادلة للمسئولين بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.