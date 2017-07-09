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تيار الغد السوري يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

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مصراوي Masrawy

تيار الغد السوري يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

05:26 م الأحد 09 يوليو 2017

تيار الغد السوري يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

القاهرة – (مصراوي):

أعلن تيار الغد السوري المعارض، اليوم الأحد، ترحيبه بالاتفاق "الأمريكي-الروسي" الذي يقضي بوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ ظهر اليوم الأحد، في ثلاث محافظات سورية هي القنيطرة ودرعا والسويداء.

ودعا تيار الغد كافة الأطراف للالتزام بالاتفاق، والأطراف الدولية الراعية سرعة الاتفاق حول قوات الفصل وماهيتها وأماكن تموضعها وآليات المراقبة والتحقيق.

وقال التيار في بيان وصل مصراوي نسخة منه، إن ترحيبه بالقرار ينبع من مواقفه الثابتة بأن حقن دماء السوريين وتحسين أوضاعهم الإنسانية هو فوق كل اعتبار، ولقد دعا التيار إلى وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية بين المعارضة والنظام بشكل متكرر، ويرحب بأي جهد دولي أو إقليمي بهذا الشأن.

وأضاف "نعود ونؤكد أن الحلول العسكرية قد فشلت من جميع الأطراف، والطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو المفاوضات السياسية التي تؤدي إلى انتقال سياسي نحو مرحلة انتقالية كما نص عليه كلا من بياني جنيف وفيينا، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤".

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