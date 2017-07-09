بمواصفات عسكرية.. «شيفروليه» تنتج سيارة جديدة للجيش الأمريكي

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ابتكر الجيش الأمريكي نموذجًا جديدًا لسياراته الحربية، يتماشى مع الطابع العسكري والمخاطر التي تحيط بعمليات الاستخدام لتلك المركبات.

وبحسب موقع مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، فإن التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وشركة "شيفروليه"، أسفر عن ابتكار سيارة متطورة وتحافظ على البعد العسكري المطلوب لدى الجيش الأمريكي.

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وتسعى "شيفروليه" للاستفادة من الأبحاث العسكرية التي ينفذها الجيش الأمريكي لتحقيق أقصى معايير الأمان والوفاء بالمتطلبات التقنية للسيارات العاملة في القوات العسكرية بالولايات المتحدة.