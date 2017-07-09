بطريقة مختلفة.. «فيات» تحتفل بمرور 60 عامًا على إنتاج «500»

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احتفلت شركة "فيات" الإيطالية، مع جمهورها بمرور 60 عامًا على إنتاج سيارتها التاريخية الشهيرة "500"، والتي أتمت عقدها السادس في الأسواق العالمية منذ أيام قليلة.

وبحسب شبكة "NDTV" الهندية، فإن الشركة الإيطالية أطلقت دعوة عامة لكافة ملاك "فيات 500" على مدار الـ60 عامًا الماضية في كافة أنحاء أوروبا، ليتجمعوا في إحدى الأماكن للاحتفال بالعيد السنوي للسيارة الشهيرة.

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وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا عديدة للاحتفال الذي دعت له الشركة الإيطالية، حيث ظهرت العديد من الموديلات المختلفة لـ"فيات 500" في مشهد مغاير لكافة مراسم الاحتفالات التقليدية.