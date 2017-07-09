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كارثة.. عصير يباع فى الأسواق يسبب السرطان

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كارثة.. عصير يباع فى الأسواق يسبب السرطان كارثة.. عصير يباع فى الأسواق يسبب السرطان

حذر خبير التغذية الفرنسية "لوران شوفاليه" طبيب التغذية في مستشفى "موبوليه الفرنسية" من استخدام عصير الرمان الصناعي، لأن المستهلك سوف يجد في العصير نكهة الرمان بالإضافة إلى الفراولة والليمون والمشمش وحمض ليمونك والسكر مما يسبب مشاكل لمرضى السكر والبدانة، وهو غذاء للخلايا السرطانية.
 
وثمرة الرمان هي فاكهة دول حوض البحر المتوسط وهى غنية بفيتامين "ج و ب- 6" المفيد لصحة المخ ومضاد للأكسدة الذي يحمى خلايا الجسم من أمراض القلب والسرطان، ومؤخرا اهتم رجال الصناعة بتحويله إلى عصير ولكنهم استخدموا النكهة فقط مما أضاع فائدة الرمان الحقيقية.
 
المصدر : صدى البلد

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