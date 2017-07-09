عضو بـ«نقل البرلمان»: رفع الفائدة يتسبب فى عزوف المستثمرين والمنتجين

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قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار محافظ البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى لن يحل مشكلة التضخم.



وأضاف بدوى، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن كل مؤسسة وجهاز فى مصر يعمل فى جزر منعزلة، دون النظر إلى سلبيات قراراته على باقى قطاعات الدولة، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 % سيتسبب فى عزوف المستثمرين والمنتجين عن أداء دورهم مما يؤدى إلى خفض الانتاج.

وأكد عضو لجنة النقل والماوصلات، أن خفض الإنتاج وقلة المعروض من السلع هو السبب الرئيسى وراء التضخم، مشيرًا إلى أن قرار رفع الفائدة ليس حلًا لمشكلات الاقتصاد المصرى.