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منسق «دعم مصر»: تشريع جديد لمحاكمة المسيئين للدولة على الفيس بوك وتويتر

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منسق «دعم مصر»: تشريع جديد لمحاكمة المسيئين للدولة على الفيس بوك وتويتر منسق «دعم مصر»: تشريع جديد لمحاكمة المسيئين للدولة على الفيس بوك وتويتر

التحرير

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طالب النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، والمنسق لإئتلاف دعم ، بسرعة غلق أى صفحة تسىء للقوات المسلحة من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر والقبض على القائمين عليها بإعتبارهم أحد ركائز الإرهاب التى تدعو لتفتيت الدولة المصرية.

وقال سليم في طلبه اليوم اليأحد، أنه سيدعو إلى إعداد تشريع جديد لمحاكمة كل مروجى الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية وخاصة بعد إنتشار الكثير من الشائعات من رواد الفيس بوك وتويتر وغيرهم ضد الجيش المصرى وأصبحت المواقع التواصل الاجتماعى بلا رقيب أو حسيب.

وأضاف النائب، أن قدرات الجيش المصرى وقوته أصبح يقلق الكثيرين وهو أمر دفع أعدائنا إلى التحرك للمواجهة والتحريض من خلال نشر المعلومات والفيديوهات المزيفة للنيل من الجيش المصرى وسمعته.

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وأشار النائب محمد سليم أن كل الناس أصبحوا نشطاء إعلاميين في الوقت الذي غاب فيه المتخصصون مشيرا إلى أن فيس بوك أصبح مصدرًا هاما لنقل الأخبار ولكن بشكل سىء.
 

 

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