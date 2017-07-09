وفاة أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية

القاهرة- (مصراوي):

توفي نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير الجزائري أحمد بن حلي، بحسب مسؤول في مكتب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وقال موقع العربية إن بن حلي تُوفي اليوم في كندا، حيث كان يخضع للعلاج.

ونقلت ما كتبه السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على صفحته في موقع فيسبوك "بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه وأحبائه الأخ السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال".

وُلد بن حلي في الجزائر عام 1940، وحصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة من جامعة القاهرة.

وتولى مهام نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما تولى في السابق عدداً من المهام أبرزها : الأمين العام المساعد للشؤون السياسية ومجلس الجامعة، ومستشار الأمين العام - رئيس الإدارة العامة للشؤون العربية، وسفير الجزائر بالسودان، ومدير شؤون إتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، ووزير مستشارا للشؤون السياسية بالسفارة الجزائرية بتونس، ومديراً لإدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، ومستشاراً للشؤون السياسية للسفارة الجزائرية بليبيا، ورئيساً لشعبة الصحافة الوطنية بقسم الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية.

كما شارك في معالجة عدداً من النزاعات العربية والإفريقية، وساهم في العديد من المؤتمرات والندوات العربية والدولية، كما قام بنشر عدداً من المقالات حول القضايا العربية والدولية ، وحصل على العديد من الدروع والأوسمة تقديراً لنشاطه في مجال العمل العربي من ضمنها درع الدبلوماسي المثالي من منظمة الآفروآسيوي.