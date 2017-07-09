إسلام محارب يقود سموحة في مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي

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أعلن مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريكرياتيفو الأنجولي، والمقررة في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب كولولو، ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا بالكونفيدرالية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - باتريك مالو - رجب بكار- أيمن أشرف.

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خط الوسط: أحمد مانجا - عمرو المنوفي- محمود عبدالعزيز- إسلام سري

خط الهجوم: إسلام محارب - أحمد رؤوف.

والبدلاء:أحمد يحيى في حراسة المرمى - محمود عزت - محمد يسري- أحمد مصطفى- أحمد مكي- بانو دياوارا - حسام حسن.