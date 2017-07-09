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الرئيس الفرنسي يرحب بتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابي

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي يرحب بتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابي

04:11 م الأحد 09 يوليه 2017

الرئيس الفرنسي يرحب بتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابي

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

باريس- (أ.ش.أ):

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأحد، بتحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد مضي تسعة أشهر على انطلاق عملية استعادتها من قبل القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي.

وأشاد ماكرون-في تدوينة اليوم على حسابه بموقع تويتر- بجهود القوات التي ساهمت في تحقيق هذا النصر ومن بينها القوات الفرنسية.

وكانت القوات العراقية بدأت هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 أكتوبر، ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لتنظيم "داعش" منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.

وأجمع المحللون أن خسارة المدينة تمثل ضربة كبيرة للتنظيم، إلا إنها ليست نهاية التهديد الذي يشكله، إذ يرجح أن يعاود اتباعه وبشكل متزايد تنفيذ تفجيرات وهجمات مفاجئة تنفيذا لاستراتيجيتهم خلال السنوات الماضية، لا سيما و أن داعش ما زال يسيطر على عدة مناطق عراقية.

هذا المحتوى من

Asha

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