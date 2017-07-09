بالصور- هاني البحيري لـ"مصراوي": وزن فستان زفاف جمانة أبو شقرة "مفاجأة"

كتبت- ميرا ماهر:

احتفل رجل الأعمال "أحمد أبو شقرة" بزفاف ابنته "جومانة" منذ أيام، والذي أقيم بفندق " JW Marriott" .

تألقت العروس "جومانة" بفستان زفاف ملكي بتوقيع مصمم الأزياء العالمي "هاني البحيري"، والذي صرح لـ"مصراوي" تفاصيل أكثر فيما يخص تصميم الفستان وتنفيذه.

عمل على تنفيذ الفستان 50 موظف، كما استغرق 8 أشهر للانتهاء منه.

استخدم "البحيري" القماش الساتان "أثير" السويسري والدانتيل المطعم بالورود البارزة والمطعم باللؤلؤ والفصوص التي امتدت بطول الفستان بالكامل.

وصل وزن الفستان إلى 70 كيلوجرام، كما ارتدت العروس "طرحتان"، الأولى لتغطية وجهها أثناء دخول القاعة، والأخرى بطول 10 متر.

كما صمم "البحيري" فستان نهاد العسال حرم رجل الأعمال "أبو شقرة"، الذي استخدم فيه قماش الـ "توال". واستعانت العروس بلمسات خبير التجميل المصري "علاء التونسي"، وجاء "لوك" الشعر من توقيع "ريتشارد".