ميناء دمياط يستقبل السفينة "ستورنز" ويصدّر 4 آلاف طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، السفينة الهولندية "STORNES"، المكلفة بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز، لتثبيتها في قاع البحر المتوسط على عمق 1500 متر تحت سطح البحر، وتعد هذه السفينة الأحدث فى العالم في أداء تلك المهام.

ونجح الميناء في جذب هذا النوع من السفن باعتباره أول ميناء غير أوروبي تعتمد عليه لنقل كسر الحجر "الدهشوم" بدلًا من قطارات السكة الحديد من محاجر جبل عتاقة التابعة لهيئة قناة السويس.

وشهد الميناء مغادرة قطار يتكون من 23 عربة بحمولة 1150 طن سكر كما غادر قطار بحمولة 1315 طن قمح و18 سيارة بحمولة 844 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 60595 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 85945 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء خروج 4600 طن يوريا و1600 طن علف بنجر و6240 طن فوسفات و2400 طن حديد، واستقبل الميناء كذلك سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة فضلًا عن 13 سفينة بالمخطاف الخارجي.