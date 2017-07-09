رسميًا.. روني ينضم لصفوف إيفرتون

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أعلن نادي إيفرتون رسميًا عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي واين روني من صفوف مانشستر يونايتد، ليعود إلى فريقه القديم الذي تركه منذ 13 عامًا وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية.

ولعب روني البالغ من العمر 31 عامًا 559 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات سجل خلالها 253 هدفًا، ليصب الهداف التاريخي للشياطين الحمر.

وخلال مسيرته مع اليونايتد، توج روني بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مناسبة واحدة وذلك بعد إنتقاله من إيفرتون إلى ملعب الأولد ترافورد في عام 2004 مقابل 27 مليون إسترليني.

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وأعرب روني عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى فريقه القديم، مؤكدًا على رغبته الشديدة في الذهاب إلى التدريبات وخوض المباريات من جديد مع إيفرتون.

وأضاف روني بأنه لم يعود إلى إيفرتون كونه الفريق الذي يشجعه ونشأ فيه، ولكنه عاد كونه يرى قدرة الفريق على المضي قدمًا وتحقيق النجاحات.