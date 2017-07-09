بالصور.. وزير الهجرة: سأعقد جولات عالمية لتعريف المصريين في الخارج بمشروعات القناة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، أن المصريين بالخارج هم سفراء مصر، للترويج للمشروعات التنموية ونقل الصورة الحقيقية عن البلاد للعالم أجمع، معربة عن بالغ سعادتها بمشروعات قناة السويس.

وأضافت "نبيلة مكرم" خلال زيارتها لهيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن القناة تشهد مشروعات تنموية حقيقية، خصوصًا مشروعات الأنفاق الجديدة أسفل القناة، وتوسعات الموانىء والأرصفة التى تساهم إلى حد كبير فى تحقيق طفرة ونقلة اقتصادية كبيرة لمصر.

وأشارت "نبيلة مكرم" إلى حرصها حريصة على تعريف المصريين بالخارج بمشروعاتهم التنموية في الداخل، فمن الضروري نقل الصورة الإيجابية لما يحدث من تنمية وتطوير لهم، لدعم الوطن ومساندته في قضيته.

ولفتت وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى عزمها عقد جولات في الخارج لتعريف المصريين هناك بمشروعات تنمية المنطقة الاقتصادية، بالتنسيق مع هيئة القناة السويس.

وعلى هامش الزيارة، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إنه جارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من الأرصفة البحرية، والأنفاق أسفل القناة، في يونيو 2018، وبعدها سيكون هناك إقبال كبير على المنطقة من المستثمرين، مؤكدًا أن هناك عددًا من الصناعات الخفيفة والغذائية والإلكترونية التي يمكن أن تتم في بورسعيد ويتم وضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.

وكان "مميش" واللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية، قد استقبلا وزير الهجرة وأعضاء وفد النادي الثقافي المصري الأمريكي، اليوم، بمقر مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، وعقد مؤتمرًا موسعًا تضمن مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة عن ثمار ماتحقق من مشروعات بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الواعدة بسواعد مصرية 100%.

وتضمن برنامج الزيارة تنظيم جولة بحرية في قناة السويس الجديدة لأعضاء الوفد الزائر، ثم زيارة مواقع المنطقة الاقتصادية التي شملت "المشر وع القومى الكبير للاستزراع السمكي بشمال القنطرة شرق، وأعمال إنشاء الأرصفة بشرق بورسعيد والأنفاق التي تربط بين شرق وغرب بورسعيد".