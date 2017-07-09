حماس: السلطة الفلسطينية تقطع رواتب نواب الحركة في الضفة الغربية

غزة - (د ب أ):

قالت الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" الإسلامية، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية.

واعتبر بيان صادر عن الكتلة أن الخطوة "استمرار لنهج الانقلاب على الشرعية والابتزاز السياسي الرخيص وهو إجراء مخالف للقانون ويجب التصدي".

من جهته ، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس أحمد بحر إن وزارة المالية في السلطة الفلسطينية أبلغت نواب الحركة في الضفة الغربية وبينهم رئيس المجلس عزيز دويك بقطع رواتبهم.

واعتبر بحر أن الإجراء "بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًا وعقاب جماعي لهم وهي سياسة تنتهجها السلطة الفلسطينية بشكل مخالف للقانون الفلسطيني".

وبحسب بحر ، فإن السلطة الفلسطينية كانت قطعت رواتب نواب حماس في قطاع غزة منذ صيف عام 2007 (سيطرة الحركة على قطاع غزة) وما زالت مستمرة بذلك.

ولم يصدر أي تعقيب من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بشأن هذه التطورات.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس بفرض عقوبات مالية على قيادة حماس في إطار خطوات يقول إن الهدف منها الضغط على الحركة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.