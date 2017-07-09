حملة لإزالة العقارات المخالفة بالإسكندرية.. والمحافظ يطالب بسن قانون رادع

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كلَف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس حي منتزه أول بالمتابعة المستمرة و المرور اليومي لرصد أي مخالفات وإزالتها والتصدي للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة و سيادة القانون، موجهًا بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأي عقار مخالف.

وطالب "سلطان" أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار تعديل لقانون البناء يتم فيه تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول اليه، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات، كما دعا المواطنين إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه العقارات المخالفة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وفي هذا الإطار، قام اللواء خالد حسن مرسي رئيس حي المنتزه أول اليوم، بحملات إزالة مُكبرة، حث تم تسليم مقاول الهدم عقارين مخالفين، أولهم: رقم 4 شارع مسجد سيدي بشر بجوار كافيه البورصه التجاريه، وتسليمه أيضًا عقار من الدور الحادي عشر إلى الرابع عشر، أما العقار الثاني: رقم 6 شارع الدكتور رشوان حسن من خالدبن الوليد، حيث تم تسليم مقاول الهدم الدور الثامن.

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كما تم تسليم مقاول الهدم بحي منتزه أول عقار بشارع 15 مع شارع يوسف غالي قطعه رقم 17 تنظيم لتنفيذ الإزالة، حيث تم إزالة الأدوار من التاسع عشر إلى الدور الخامس عشر وتكسير وإزالة الشخشيخه المكونه من 5 طوابق، وتكسير وتخريب 10 شقق.

وعلى الصعيد ذاته؛ شن حي وسط برئاسة المهندس علي مرسي رئيس الحي بالتنسيق مع العميد عصام رشدي مأمور قسم شرطة باب شرق حملة إزالة أعمال بناء مخالفة، حيث توجهت الحمله للعقار الكائن 78 شارع بور سعيد، وللمرة الرابعة تم تسليم مقاول الشخشيخه الخرسانيه بارتفاع دورين العشرين والحادي والعشرين وإزالة كامل مُسطح الدور التاسع عشر وتخريب أسقف وحوائط مشتركه بالأدوار الزائده عن الترخيص، كما توجهت الحملة للعقار رقم 63 شارع بور سعيد للمره الثانيه، وتم تسليم مقاول الإزاله تكسير وإزالة وتخريب الوحدات الزائده عن الترخيص.