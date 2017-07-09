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بعد اختفاء زوجته.. عامل لوزير الداخلية: «رجالتك مش عاوزين يشتغلوا»

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بعد اختفاء زوجته.. عامل لوزير الداخلية: «رجالتك مش عاوزين يشتغلوا» بعد اختفاء زوجته.. عامل لوزير الداخلية: «رجالتك مش عاوزين يشتغلوا»

التحرير

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"شد على الناس بتوعك يشتغلوا ويرجعولي مراتي"، بكلمات يكسوها الحزن والألم بعث عامل اختفت زوجته في ظروف غامضة بمركز قليوب، رسالة إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مناشدا رجال الأمن إعادة توأم روحه.

منذ 5 أيام، توجهت "شيماء" لزيارة والدتها المريضة بنفس الشارع الذي تقطن به بقرية ميت نما، لكنها تأخرت في العودة إلى منزلها، مما أثار قلق زوجها حمادة فؤاد، فني زخرفة، فحاول الاتصال بها فوجد هاتفها مغلقا، وهرع للسؤال عنها بمنزل أسرتها فكانت الصدمة "لم تحضر.. إنت زعلتها؟"، ليؤكد الزوج أن الأمور كانت على ما يرام "إحنا بنحب بعض، وبقالنا 13 سنة متجوزين".

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في اليوم التالي، تلقى "حمادة" رسالة من رقم مجهول نصها "أنا سبت البيت ومشيت.. طلقني وماحدش يدور عليا"، وتوجه الزوج بعدها لمركز شرطة قليوب، وحرر محضرا برقم الهاتف صاحب الرسالة، لكنه لم يجد أي اهتمام من مسؤولي القسم مؤكدا "قالولي لو وصلتوا لحاجة بلغونا".

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مساء أمس، توجه الزوج إلى قسم شرطة قليوب بعد استدعائه "قولت جايز يكون وصلوا لحاجة"، وفوجئ برئيس المباحث يسأله "فيه جديد ولا إيه؟"، متهما إياه وأسرة زوجته بعدم التعاون مع الشرطة "ماحدش راضي يديني معلومة.. لو وصلتوا لحاجة أولقيتوها رنوا عليا".

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وناشد حمادة فؤاد وزير الداخلية بتوجيه رجال المباحث في القليوبية بسرعة الكشف عن ملابسات اختفاء زوجته، قائلا: "رجالتك مش عايزة تشتغل وعايزانا إحنا نعمل تحريات ونفتش الشقق ونلاقي مراتي.. ماحدش عايز يتحرك"، مختتما رسالته: "أرجوك إنقذ أسرتي من العذاب اللي احنا فيه".

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التحرير

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