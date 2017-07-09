بالصور│ تشييع جنازة شهيد تفجير العريش بالفيوم

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شيّع العشرات من أهالي محافظة الفيوم، اليوم الأحد، جنازة الشهيد محمد عبد النبي طايع، من مسجد فاطمة إلياس أمام مديرية أمن الفيوم، وهو أحد أبناء قرية الإعلام بمركز الفيوم، والذي راح ضحية الإرهاب الأسود باستهداف مدرعة قوات أمنية بحي الصفا بالعريش مساء أمس، وأسفر الحادث عن استشهاد شهيدين وإصابة 9 آخرين.

تقدّم الجنازة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، ومندوبين من رئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ثم استقبلوا واجب العزاء، وإنطلقوا لدفن الجثمان بمثواه الأخير بمسقط رأسه في قريته.

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جدير بالذكر أنّ الشهيد التحق بالخدمة العسكرية عقب حصوله على شهادة الدبلوم، وكانت نهاية خدمته العسكرية بعد 6 أشهر.