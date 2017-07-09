غرفة القاهرة تطالب بإغلاق المحلات الساعة 12 صباحًا بسب الكهرباء

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طالبت غرفة القاهرة التجارية، المجتمع التجاري والصناعي بشكل خاص والمستهلكين بصفة عامة، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة، وذلك لتفادي أي تداعيات لها علي أسعار السلع والمنتجات، مشيرة إلي إن رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، يأتي ضمن خطة الدولة التي تتضمن رفع هذا الدعم نهائيًا خلال الفترة القادمة، وهو أمر ليس بجديد وتم إعلانه من قبل.

وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، "إن رفع الدعم عن الكهرباء أمر معروف منذ فترة، وبشكل صريح ضمن خطة الإصلاح التي تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، وعلينا أن نساندها ونضع المقترحات التي نتفادى بها أي سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الاصلاح الحكومية، منها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك ولا نبالغ في إضاءة المحال، فضلا عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة".

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وأضاف العربي، أن هناك العديد من الوسائل لترشيد استهلاك الكهرباء، منها تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، علي سبيل المثال، الساعة الثانية عشر مساءًا بإستثناء القطاعات التي تمثل أهمية خاصة للمواطنين مثل الصيدليات، علي أن يتم التنسيق والاتفاق علي إستمرار فتح عدد منها، وليست جميعها في المنطقة الواحدة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالتبادل فيما بينها في عملية الغلق لتحقيق العدالة في العملية التجارية.

وشدد رئيس غرفة القاهرة، علي إن عملية التنمية ، تحتاج تكاتف كافة الجهود، وإن يقوم كل طرف بدوره كما يجب ، للوصول في النهاية إلي مصلحة بلدنا، ولذلك خطط التنمية التي تقوم بتنفيذها الدولة حاليا ، لابد أن يشارك بها كافة الفئات المجتمعية المختلفة .

