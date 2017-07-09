أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

غرفة القاهرة تطالب بإغلاق المحلات الساعة 12 صباحًا بسب الكهرباء

Google+ Print
غرفة القاهرة تطالب بإغلاق المحلات الساعة 12 صباحًا بسب الكهرباء غرفة القاهرة تطالب بإغلاق المحلات الساعة 12 صباحًا بسب الكهرباء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالبت غرفة القاهرة التجارية، المجتمع التجاري والصناعي بشكل خاص والمستهلكين بصفة عامة، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة، وذلك لتفادي أي تداعيات لها علي السلع والمنتجات، مشيرة إلي إن رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، يأتي ضمن خطة الدولة التي تتضمن رفع هذا الدعم نهائيًا خلال الفترة القادمة، وهو أمر ليس بجديد وتم إعلانه من قبل.

وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، "إن رفع الدعم عن الكهرباء أمر معروف منذ فترة، وبشكل صريح ضمن خطة الإصلاح التي تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، وعلينا أن نساندها ونضع المقترحات التي نتفادى بها أي سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الاصلاح الحكومية، منها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك ولا نبالغ في إضاءة المحال، فضلا عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة".

شاهد أيضا

وأضاف العربي، أن هناك العديد من الوسائل لترشيد استهلاك الكهرباء، منها تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، علي سبيل المثال، الساعة الثانية عشر مساءًا بإستثناء القطاعات التي تمثل أهمية خاصة للمواطنين مثل الصيدليات، علي أن يتم التنسيق والاتفاق علي إستمرار فتح عدد منها، وليست جميعها في المنطقة الواحدة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالتبادل فيما بينها في عملية الغلق لتحقيق العدالة في العملية التجارية.

وشدد رئيس غرفة القاهرة، علي إن عملية التنمية ، تحتاج تكاتف كافة الجهود، وإن يقوم كل طرف بدوره كما يجب ، للوصول في النهاية إلي مصلحة بلدنا، ولذلك خطط التنمية التي تقوم بتنفيذها الدولة حاليا ، لابد أن يشارك بها كافة الفئات المجتمعية المختلفة .
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017