رئيس جامعة الزقازيق: الطبيب مهاجم شهداء الجيش «مفصول»

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قال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن "الدكتور أحمد التونسي عبدالسميع، والذي قام عبر حسابه الشخصي (فيس بوك) بالتطاول على شهداء القوات المسلحه، تم فصله نهائيًا من الجامعة وهرب إلى قطر منذ فترة طويلة".

وأوضح رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة وافق بالإجماع في جلسته رقم"477"، والمنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2016، على فصله تطبيقًا لنص المادة "117" من قانون تنظيم الجامعات وصدر له قرار الفصل رقم "417"، بتاريخ 13 مارس 2106.

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وقد استنكر رواد "فيس بوك" ما نشره الدكتور أحمد التونسي، من تطاول وهجوم على شهداء القوات المسلحة عبر صفحته الشخصية، وكان من بين تلك العبارات أن شهداء القوات المسلحة ليسوا بشهداء، بل مجرمون يحاربون الإسلام والمسلمون، مما أثار استياء وغضب رواد فيس بوك.