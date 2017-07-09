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سكان الأحياء الراقية يهددون بالتظاهر اعتراضاً على المقاهي المخالفة

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سكان الأحياء الراقية يهددون بالتظاهر اعتراضاً على المقاهي المخالفة سكان الأحياء الراقية يهددون بالتظاهر اعتراضاً على المقاهي المخالفة

التحرير

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أمهل سكان أحياء والمعادي ومصر الجديدة كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة اسبوع لتفعيل القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالحبس والغرامة والغلق ضد أصحاب الكافيهات والمقاهي المخالفة.

وليد أبو علي مؤسس حملة "يا نقاطعهم  يا نزيلهم" قال ل "التحرير" إن أعضاء الحملة وعدد كبير من سكان المعادي والزمالك ومصر الجديدة يمهلون أسبوع لتنفيذ القانون وغلق الكافيهات والمقاهي المخالفة لافتا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم التقدم  بطلبات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأحياء لافتا إلى أنه في حالة الرفض سيتم تنظيم وقفات صغيرة تتكون من 9 أفراد في أماكن مختلفة بالأحياء حتى لا تكون هناك مخالفة لقانون الطوارئ.

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وأضاف أبو علي أن هناك تجاهل مستمر ومتزايد من جانب المسئولين للمطالب المشروعة والدستورية والقانونية التي يطالب بها أهالي الاحياء الثلاثة لافتا إلى ان مطالبهم هي تفعيل القوانين التي يضمن تنفيذها استرجاع الأحياء السكنية وحق المواطنين في سكن آمن وصحي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المخالفين بالحبس والغرامة والغلق.

وأشار أبو علي أن السكان سيدافعون عن حقوقهم الدستورية والقانونية بكل الوسائل التي كفلها لهم الدستور ومنها القضاء والمطالبة بالعزل والحساب والوقفات الاحتجاجية المستمرة بالأحياء والتي لن تتوقف إلا بعد تنفيذ القوانين والأحكام. 

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التحرير

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