بالصور.. طرح أول بوستر لفيلم "X-Men: Days Of Future Past"

كتب : إنجي رأفت منذ 31 دقيقة

صدر أول بوستر لفيلم "X-Men: Days Of Future Past"، وكان من المتوقع أن يمزج البوستر بين الشخصيات التي ظهرت في الأفلام القديمة لموسوعة "X-Men"، والشخصيات الجديدة التي سوف تظهر في الفيلم الجديد، ولكن جاء البوستر بشكل جديد ومختلف، وبعيد عن الشخصيات القديمة التي ظهرت في الفيلم .

وظهر في البوستر شخصية "Xavier" و"Magneto"،فمزج بين الممثل "James McAvoy"، والممثل "Patrick Stewart"، فجعل وجهه يخرج من رأس الممثل "McAvoy".

و من المفترض أن يواجه "X-Men" تحديات و صعوبات جديدة لاستكمال السلسلة الفنية للفيلم.

الفيلم من إخراج الأمريكي براين سينجر، ويشارك في بطولته الممثل العالمي جاكمان، والممثلة جينيفر لورانس، ونيكولاس هولت، ومن المقرر أن يتم عرضه في شهر مايو من العام القادم، في المملكة المتحدة.



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طرح أول بوستر لفيلم X-Men Days Of Future Past