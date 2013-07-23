أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور.. طرح أول بوستر لفيلم "X-Men: Days Of Future Past"

Google+ Print
بالصور.. طرح أول بوستر لفيلم "X-Men: Days Of Future Past" بالصور.. طرح أول بوستر لفيلم "X-Men: Days Of Future Past"

كتب : إنجي رأفت منذ 31 دقيقة

صدر أول بوستر لفيلم "X-Men: Days Of Future Past"، وكان من المتوقع أن يمزج البوستر بين الشخصيات التي ظهرت في الأفلام القديمة لموسوعة "X-Men"، والشخصيات الجديدة التي سوف تظهر في الفيلم الجديد، ولكن جاء البوستر بشكل جديد ومختلف، وبعيد عن الشخصيات القديمة التي ظهرت في الفيلم .

وظهر في البوستر شخصية "Xavier" و"Magneto"،فمزج بين الممثل "James McAvoy"، والممثل "Patrick Stewart"، فجعل وجهه يخرج من رأس الممثل "McAvoy".

و من المفترض أن يواجه "X-Men" تحديات و صعوبات جديدة لاستكمال السلسلة الفنية للفيلم.

الفيلم من إخراج الأمريكي براين سينجر، ويشارك في بطولته الممثل العالمي جاكمان، والممثلة جينيفر لورانس، ونيكولاس هولت، ومن المقرر أن يتم عرضه في شهر مايو من العام القادم، في المملكة المتحدة.

134308_3677034.jpg
>

G51ee704627708.jpg
>

طرح أول بوستر لفيلم X-Men Days Of Future Past

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة