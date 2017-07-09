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ترامب: وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا "سينقذ الأرواح"

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ترامب: وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا "سينقذ الأرواح" ترامب: وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا "سينقذ الأرواح"

مصراوي Masrawy

: وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا "سينقذ الأرواح"

03:47 م الأحد 09 يوليه 2017

كتبت- رنا أسامة:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، المدعوم من الولايات المتحدة وروسيا، "سينقذ الأرواح". داعيًا إلى مزيد من التعاون مع موسكو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فترة وجيزة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، اليوم الأحد، غرّد ترامب على حسابه على تويتر، قائلًا: "تفاوضنا حول وقف إطلاق النار في أجزاء من سوريا، ما يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرواح. وحان الوقت للمُضيّ قدمًا للعمل البنّاء مع روسيا حيال ذلك الأمر!"

دخل وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا حيز التنفيذ، وذلك بمقتضى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، على هامش قمة العشرين، الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي اتش.ار ماكماستر إن هذا الاتفاق أولوية للولايات المتحدة وخطوة مهمة من أجل سلام دائم.

وأوضح ماكماستر في بيان أنه "في منتصف نهار الأحد بالتوقيت المحلي في سوريا، يدخل اتفاق وقف التصعيد جنوب غربي سوريا حيز التنفيذ".

وبحسب السلطات الأردنية، فإن الاتفاق يشمل مناطق وافقت عليها القوات الحكومية السورية ومجموعات المعارضة، وتحديدًا في مناطق "درعا والقنيطرة والسويداء".

وأعلِن عن الاتفاق في أعقاب اللقاء الذي جمع لأول مرة ترامب ونظيره الروسي بوتين على هامش أعمال قمة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية.

وقال ماكماستر إن "إنشاء هذه المناطق له أولوية للولايات المتحدة، ونحن تشجعنا بعد إحراز تقدم ملموس للوصول إلى هذا الاتفاق". وأكد على أن بلاده "ملتزمة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمساعدة على إنهاء الصراع الدائر في سوريا وتخفيف معاناة السوريين وتمكينهم من العودة إلى ديارهم".

وكان بوتين قد صرح بأن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا جاء "نتيجة تغير في موقف أمريكا تجاه الوضع في سوريا بعد أن أصبح أكثر واقعية".

وتدعم روسيا والولايات المتحدة أطرافا مختلفة في الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011.

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مصراوي Masrawy

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