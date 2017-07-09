هيئة تنشيط السياحة تجمد عدد من مكتبها بالخارج

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي، تم إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية.

وأكد الدميري، في بيان له الأحد، أن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة، وعددها أكثر من 80 سوقًا، والعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق، وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية، نتيجة لتجميد عدد منها.

وأضاف أنه من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل اكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية للتاكد من تسوية الفترات الايجارية المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة اي غرامات.

وأشار الدميري إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلىى خلق وتأهيل صف ثاني وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولي مسئولية المتابعة والإشراف على تلك المكاتب سواء مركزيا من القاهرة أو من الخارج، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال في العمل ليتسنى لها مواكبة الاساليب الدولية وتغطية اكبر عدد من الاسواق الواعدة بطريقة اكثر فاعلية.

وأوضح رئيس هيئة التنشيط، أنه في ضوء تلك العوامل وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد على إدارة العديد من الاسواق مركزيا بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء على المكاتب التى اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات بشكل يفوق قدرتها على العمل سواء جغرافيا أو إداريا، هذا ويتم حاليا إعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها.

وقال الدميري، إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية و ذلك بناء على أسس علمية و معايير قابلة للقياس.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم اعتماد تلك المعايير من مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة، حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة و استراتيجية الهيئة، حيث سيتم مراجعتها في منتصف العام وأخره للتأكد من المضي قدمًا لتحقيق الاهداف المرجوة، وضعا في الاعتبار ان جميع المعايير قابلة للقياس حتي يتم التقييم بطريقة عادلة وبناءة.