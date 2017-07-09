مصادر: إغلاق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر الأزهر وإقالة العاملين به- صورة

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، غلق المركز الإعلامي للجامعة، وإقالة جميع العاملين به.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على تعطيل العمل بالمركز الإعلامي، وإسناد الأمر للعلاقات العامة بالجامعة، على أن يتم تشكيل مركز إعلامي جديد.

فيما كشفت مصادر بجامعة الأزهر، أن رئيس الجامعة لاحظ الغياب المستمر لأعضاء، وعدم تواجدهم في عملهم، وقرر إقالتهم.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن رئيس الجامعة تضرر من تداول أخبار مثارة بوسائل الإعلام، دون الرد عليها أو رصدها من المركز الإعلامي.

كان الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة الأسبق، قد أصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامي للجامعة أواخر عام 2013.