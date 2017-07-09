أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مصادر: إغلاق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر الأزهر وإقالة العاملين به- صورة

Google+ Print
مصادر: إغلاق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر الأزهر وإقالة العاملين به- صورة مصادر: إغلاق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر الأزهر وإقالة العاملين به- صورة

مصراوي Masrawy

مصادر: إغلاق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر الأزهر وإقالة العاملين به- صورة

03:41 م الأحد 09 يوليه 2017

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، غلق المركز الإعلامي للجامعة، وإقالة جميع العاملين به.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على تعطيل العمل بالمركز الإعلامي، وإسناد الأمر للعلاقات العامة بالجامعة، على أن يتم تشكيل مركز إعلامي جديد.

فيما كشفت مصادر بجامعة الأزهر، أن رئيس الجامعة لاحظ الغياب المستمر لأعضاء، وعدم تواجدهم في عملهم، وقرر إقالتهم.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن رئيس الجامعة تضرر من تداول أخبار مثارة بوسائل الإعلام، دون الرد عليها أو رصدها من المركز الإعلامي.

كان الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة الأسبق، قد أصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامي للجامعة أواخر عام 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج

القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج