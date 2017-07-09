شرطة النقل تكشف تفاصيل إصابة 4 ركاب وسبب تعطل 20 قطار

كتب فتحى سليمان وسامح غيث:

كشفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تفاصيل إصابة 4 ركاب، وسبب تعطل 20 قطاراً، حيث تسبب خروج البوجي الأمامي والخلفى لجرار القطار رقم 833 " أسوان - القاهرة" في الحادث وتسبب في تكدس الركاب والمسافرين لأكثر من 8 ساعات مساء أمس.

وأوضحت شرطة النقل في بيان لها، اليوم الأحد، - حصل مصراوي على نسخة منه، إن بلاغاً ورد إلى بوقوع حادث خروج البوجى الأمامي والخلفي (مجموعة العجلات الامامية والخلفية) لجرار القطار رقم 833 (اسوان - القاهرة)، والبوجي الأمامي للعربة الأولى من تشكيل القطار المكون من 11 عربة ما أدى الى عطل الخطين الطالع والنازل الطولي (القاهرة -اسوان).

توجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الى محطة سكك حديد القاهرة، وأمر جميع قيادات شرطة السكة الحديد، بمتابعة الحادث والحالة الأمنية والتنسيق مع قيادات هيئة السكة الحديد لإزالة النتائج المترتبة على الحادث - وفقاً للبيان.

نتج عن الحادث إصابة 4 من الركاب من مستقلي القطار نتيجة اختلال توازنهم وسقوطهم على أرضية العربة الأولى، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام.

كما نتج عن الحادث تأخير 20 قطاراً (4 قطارات متوجه إلى الصعيد، و16 قطار كان متوجهاً إلى محطات الوجه البحري) وترتب على ذلك حدوث كثافات للركاب بمحطات السكك الحديد من القاهرة حتى المنيا .

أمر مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتعزيز الخدمات الأمنية بجميع المحطات وتهدئة الركاب، والتنسيق مع قيادات الهيئة لتوجيه الفنيين ورفع القطار على القطبان وإصلاح التلفيات التي حدثت بشريط السكة الحديد لتيسير حركة القطارات.

ووجه مدير شرطة النقل جميع قيادات الإدارة النظامية، والبحثية، والخدمات المعينة على محطات الوجه القبلي، بعدم الانصراف الا بعد تيسير حركة سير القطارات، ورفع الاثار التي وقعت عن الحادث.