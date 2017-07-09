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5 عبارات لا تقولها لزوجتك الحامل.. منها "اهتمي بمظهرك وبيتك"

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مصراوي Masrawy

5 عبارات لا تقولها لزوجتك الحامل.. منها "اهتمي بمظهرك وبيتك"

03:44 م الأحد 09 يوليو 2017

5 عبارات لا تقولها لزوجتك الحامل.. منها "اهتمي ب


كتب - هشام عواض:

فترة الحمل فترة عصيبة في حياة المرأة وفيها تشهد تقلبات في حياتها وفي حالتها المزاجية، ولهذا فيكون من المفترض على الزوج أن ييد من اهتمامه بها ويخفف عن معاناتها وتقديم الدعم النفسي لها، وفي بعض الحالات يحدث العكس.

يقوم الزوج أحيانًا بتوجيه بعض العبارات لزوجته الحامل تثير غضبها، ولهذا على الرجل الإنتباه لبعض العبارات التي نذكرها عن موقع "parents" المختص بالحمل والحوامل.

- لقد ازداد وزنك
الحديث عن زيادة الوزن للمرأة شئ يثير غضبها في العادي، ويزيد هذا من حساسيتها بشكل أكبر خلال فترة الحمل، ولهذا يجب أن يراعي الزوج هذا الأمر، ولا ينعتها بالبدينة أو يذكرها بحجم بطنها على الدوام حتى ولو على سبيل المزاح.

- عليكِ الاهتمام بمظهرك
ربما تهمل المرأة مظهرها طوال فترة حملها، ما يدفع زوجها إلى مطالبتها بالاهتمام بمظهرها بشكل أكبر، وهذا قد يشكل لديها شعورًا بأنها لم تعد جذابة في نظر زوجها. لذا لا بد من أن يمتنع الزوج عن توجيه هذه الملاحظة لزوجته ويحاول إيصال فكرته لها بطريقة غير مباشرة.

- أصبحتِ كسولة الآن
من الضروري أن يمتنع الزوج عن توجيه الملاحظات والتعليقات السلبية حتى ولو بمزح، وأكثرها تدولًا هي التحدث عن كسل الحامل وتباطئها في إنجاز الأمور والحركة، ولهذا على الزوج التنبه ومساعدتها في أداء الواجبات المنزلية.

- سأشتري لك ما تريدنه لكن ليس الآن
عادة ما تعاني المرأة في بداية فترة حملها من الوحم، وتبدأ بطلب أشياء عديدة تشتهيها، لذا عندما تطلب منك زوجتك طعامًا أو فاكهة تشتهيها، عليك أن تلبي طلبها على الفور.

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