ترامب يكشف كواليس مُباحثاته مع بوتين

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

في سلسلة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كواليس اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين، التي اختتمت فعاليتها السبت في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال ترامب، في إحدى تغريداته، إن "قمة مجموعة العشرين حقّقت نجاحًا كبيرًا للولايات المتحدة، وكشفت أنه ينبغي لأمريكا إعادة ضبط عدد من الصفقات التجارية السيئة التي أبرمتها في العالم. ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك".

وفي هذا الشأن، غرّد ترامب يوم الأربعاء، قائلًا إن "الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت عددًا من أسوأ الصفقات التجارية فى تاريخ العالم. فلماذا يجب أن نواصل هذه الصفقات مع البلدان التى لا تساعدنا؟".

وحول مُباحثاته مع نظيره الروسي خلال القمة، أوضح ترامب أنه ضغط بشدة على بوتين مرتين للإفصاح عما إذا كان وقع تدخّل من جانب روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، غير أنه نفى هذا الأمر بشكل قاطع.

وكان بوتين أدلى بتعليقات نقلتها وكالة "إنترفاكس" في هذا الشأن، قال فيها: "ليس هناك سبب يدعونا إلى النظر في أن روسيا تدخلت في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة .. نحن لم نتدخّل".

كما لفت ترامب إلى أنه ناقش مع بوتين تشكيل وحدة للأمن السيبراني لا يمكن اختراقها، بحيث "ستجعلها مؤمّنة من القرصنة الانتخابية، والعديد من الأمور السلبية الأخرى"، مضيفا "سألت في السابق حول سبب قيام الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بطلب إمكانية الولوج إلى خوادم وكالة الأمن القومي 13 مرة، لكنهم رفضوا تقديم الإجابة حتى الآن".

وشدّد في آخر تغريداته على أن مباحثاته مع بوتين لم يتخلّلها حديث حول فرض عقوبات جديدة في سوريا أو أوكرانيا، قائلًا "لا يمكن فعل شيء حتى تُحل المشاكل السورية والأوكرانية".