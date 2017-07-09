بحضور وزير الثقافة.. انطلاق مارثون مشروعات تخرج "إعلام عين شمس"

كتب- محمد قاسم:

انطلقت فعاليات مهرجان جامعة عين شمس، السنوي لعرض مشروعات التخرج تحت شعار "إعلام حر ومسؤول" بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

ونظم المهرجان قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، تحت رئاسة الدكتورة هبة شاهين، وبحضور حلمي النمنم وزير الثقافة وعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وسوزان القليني عميد كلية الآداب.

وبدأ المهرجان بعرض مشروعات التخرج لطلاب الشعب الثلاثة (الصحافة والعلاقات العامة، والإذاعة والتلفزيون) بحضور عدد من الإعلاميين والفنانين، وبمشاركة طلاب القسم.

ويشمل إنتاج طلاب شعبة العلاقات العامة لهذا العام تسع حملات تنوعت بين الإعلامية والإعلانية، منها 8 حملات إعلامية وحملة إعلانية واحدة، وتتضمن الحملات الإعلامية: "نبتة" لزراعة الأسطح، "خطوة" عن جهاز حماية المستهلك، "تذكرة موت" عن الهجرة غير الشرعية، "النفس التاني" لكبار السن، "مش جوازة والسلام" عن اختيار شريك الحياة، "صفحة جديدة" عن نظرة المجتمع للمتعافى من الإدمان، "بكرة ليك" لطلاب الثانوية العامة، و"سوا هتفرق" عن العمل الجماعى، بالإضافة إلى حملة إعلانية واحدة بعنوان "بسكلتة" عن أول دراجة مصرية.

ويتسابق طلاب شعبة التليفزيون من خلال عشرة أفلام تتناول عدة موضوعات مختلفة وهي: فيلم "لنا عودة" ويتناول نماذج من حياة اللاجئين في مصر و"آخر الخط" ويناقش رغبة الشباب في الهجرة خارج البلاد ، و"فيكي منها" عن المشكلات الاجتماعية التى تعاني منها المرأة، "هو" ويتناول نبذة عن الأديان السماوية الثلاثة، و"طوى" ويدور حول قدسية "سانت كاترين" و"المكس" يعرض حالة استثنائية لجمال المنطقة وأهلها، و "المنيش" حول السيرك المصري، "ع النوتة" يرصد التراث الغنائي، "مرسى الكنوز" الذى يصف مدينة مرسى علم، "في وادي تاني" حيث يوثق لتاريخ محافظة الوادي الجديد.

أما طلاب شعبة الإذاعة فقد قدموا مشروعين الأول يتناول قيمة تعزيز الانتماء لدى المصريين من خلال "المؤشر مصر"، والثانى يتناول فكرة كيفية إسعاد الآخرين وتحقيق السعادة من خلال "ارسم ضحكة".

كما أصدر طلاب شعبة الصحافة مجلتين ورقيتين تتناولان مختلف القضايا وهما: "القشاش" و"ميصحش كده" و قد تصدرت الحوارات الصحفية مع أبرز الشخصيات والرموز في مصر المجلتين ومن أبرزها: جيهان السادات ومصطفي بكري وعمرو موسي وعدد من نجوم الفن والرياضة مثل: الفنانة ناهد السباعي والفنان تامر حسني وايهاب توفيق والكابتن محمود الخطيب وحسن شحاتة وأحمد حسن، كما ضمت المجلتين تحقيقات استقصائية حول أهم القضايا والموضوعات أبرزها مول شهير يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية وتحقيق آخر حول الأسماك المسممة.

ومن المقرر أن يشهد ختام المهرجان تكريم الخبراء الاعلاميين و أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم الذين اشرفوا على إنتاج مشروعات تخرج الطلاب والإعلان عن مراكز المشروعات الفائزة وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب.