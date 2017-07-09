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بالصور .. افتتاح مجمع محاكم دمنهور بتكلفة 60 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور .. افتتاح مجمع محاكم دمنهور بتكلفة 60 مليون جنيه

03:21 م الأحد 09 يوليو 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، مجمع محاكم و نيابات حوش عيسى الجديد، المقام على مساحة 3 آلاف م2 بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، بحضور المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل للتطوير التقني.

يتكون المجمع من 3 أدوار، يضم الدور الأرضي 3 قاعات للجلسات "مدني – جنائي – شرعي"، والدور الثاني مكاتب إدارية، والدور الثالث يضم النيابة العامة واستراحات المستشارين، بالإضافة لمبنى خاص بالشهر العقاري.

وصرحت المحافظ، أنه جرى الاتفاق على بحث إمكانية ترميم محكمة دمنهور القديمة بشارع عرابي، أو تخصيص عمارة بمجمع مساكن دمنهور على طريق حوش عيسى، لحين الانتهاء من إنشاء محكمة دمنهور الجديدة بشارع النصر في غضون عام ونصف.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية: "إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء مجمع محاكم بكلٍّ من دمنهور وكفر الدوار وادكو ورشيد".

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