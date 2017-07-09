3 أسباب فنية تقود سموحة لعبور عقبة الفريق الأنجولي

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ريكرياتيفو الأنجولي في في الرابعة عصر اليوم في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل مؤمن سليمان المدير الفني للفريق مباراة اليوم بطموحات جديدة، حيث يحتاج لتحقيق الفوز أو التعادل لحسم التأهل لدور نصف النهائي في بطولة الكونفدرالية.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية 3 أسباب تقود سموحة لعبو عقبة فريق «ريكرياتيفو دو ليبولو»:

1- تجدد الأمال

تجددت أمال فريق سموحة فى الصعود لدور المجموعات بعدما استفاد من قرار تجميد الكرة فى السودان واستبعاد فريق هلال الأُبيض السودانى من المنافسات، بعدما كانت فرصة سموحة فى الصعود منعدمة، ويدخل مؤمن سليمان هذا اللقاء بدوافع كبيرة حيث أصبح الفريق السكندرى فى حاجة لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان الصعود لدور الثمانية بالبطولة، حيث يأتي ترتيب سموحة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد إلغاء نتائج هلال الأبيض السودانى، خلفا لزيسكو يونايتد الزامبى المتصدر برصيد 7 نقاط، والذى ضمن صعوده إلى دور الثمانية، بينما يحل ريكرياتيفو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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2- عودة إسلام محارب

تعتبرعودة إسلام محارب صانع ألعاب الفريق إحدى أهم الأوراق الرابحة لدي مؤمن سليمان المدير الفني للفريق، والذي غاب عن المباراة الماضية أمام زيسكو يونايتد الزامبي، حيث أحرز محارب 5 أهداف وصنع 5 مثلهم مع الفريق الموسم الحالى، وسيعتمد عليه سليمان في تحول الفريق من الحالة الدفاعيه إلي الهجوميه بجانب ثلاثي الهجومي (بانو دياوارا وأحمد رؤوف وحسام حسن) لاختراق دفاعات الفريق الأنجولي.

3- ضعف دفاع الفريق الإنجولي

يعتبر خط دفاع فريق ريكرياتيفو دو ليبولو هو أضعف خطوطه حيث استقبل 8 أهداف خلال 7 مباريات في البطولة بمعدل 1,2 هدف في كل مباراة، كما أنه يعتبر أكثر الفرق تعرضا للهزائم في المجموعة حيث تعرض لهزيمة أمام (الهلال الأبيض وسموحة وزيسكو )، واستطاع فريق سموحة التغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة2\0، حيث سيستغل مؤمن سليمان التمركز الخاطىء والبطء الشديد لثنائي خط الدفاع في الفريق الإنجولي ( كوساندا سيلفا، ماركوس ميلو افونسو).